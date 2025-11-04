「ミスキャンパス立命館」ファイナリスト・志磨陽菜さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.3志磨陽菜（しま・はるな）さんのインタビュー。
◆志磨陽菜（しま・はるな）さんプロフィール
学部／学年：産業社会学部／2年
出身地：京都府
誕生日：5月8日
趣味：サウナ
特技：スポーツ
好きな食べ物：小籠包
好きな言葉（座右の銘）：全力でさぼる
最近ハマっていること：サウナ、寝る前にストレッチ
◆「ミスキャンパス立命館2025」No.3志磨陽菜さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
20歳という節目の年に何か一つ頑張りたかったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
忍耐力、ポジティブ思考！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
水をたくさん飲む。
― 憧れの有名人はいますか？
TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）さん。
◆志磨陽菜さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
高校時代ハンドボール部に所属していたのですが、高3の時に絶対に勝ちたかった大事な試合で負けてしまったという経験があります。そんな時に家族やチームメイト、顧問の先生に立ち直るまで支えてもらったことで悲しみを乗り越えることができました。
◆志磨陽菜さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
お金持ちになって贅沢な暮らしがしたいです！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、志磨さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めないこと、結果より過程！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「ミスキャンパス立命館2025」開催概要
・コンテスト名：ミスキャンパス立命館2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名： ミスキャンパス立命館2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票開始日：2025年07月01日12時00分
・投票終了日：2025年11月07日 23時59分
・本番日：2025年11月08日（土）
