　タレント・ほしのあきが、4日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つトレーニング姿を披露した。

　2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった　@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。

　今回は、「今回は樫木先生プロデュースのスニーカーを　履いてトレーニング」「今回はスクワット多めのトレーニングをしたから翌日はバッチリ筋肉痛　下半身をもっと強化したいお年頃なのです」とつづり、トレーニング姿を公開。ファンからは「素敵です」「真剣ですね」などの声が寄せられた。

引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）