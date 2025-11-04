ほしのあき48歳、トレーニングウェア姿で美スタイル全開！ 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、4日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つトレーニング姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は、「今回は樫木先生プロデュースのスニーカーを 履いてトレーニング」「今回はスクワット多めのトレーニングをしたから翌日はバッチリ筋肉痛 下半身をもっと強化したいお年頃なのです」とつづり、トレーニング姿を公開。ファンからは「素敵です」「真剣ですね」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
