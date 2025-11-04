TXTボムギュ＆ENHYPENヒスン、生配信中にStray Kidsアイエンと電話 会話内容に反響続々「01ライン豪華すぎ」「伝説回」
【モデルプレス＝2025/11/04】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のBEOMGYU（ボムギュ）が11月3日、グローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」にてENHYPEN（エンハイプン）のHEESEUNG（ヒスン）と生配信を実施。8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）と交流する場面があった。
【写真】TXTボムギュ、高校からの友人と明かした24歳人気イケメン
同日に東京ドームで開催された「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演したTOMORROW X TOGETHERとENHYPEN。公演後に2人はライブ配信を実施し、ボムギュは自身とヒスンと同じく2001年生まれの友人に電話を掛けた。そして、アイエンに繋がるとスピーカーをオンにして、会話を公開。アイエンが配信を視聴しているファンに「こんにちは。Stray Kidsのアイエンです」と自己紹介するとボムギュは「恥ずかしがり屋だよね？」と問いかけ「本当に恥ずかしいです」と続けた。
また、ボムギュは、アイエンとは高校時代からの友人で長い付き合いであると明かし「最近ジョンイン（アイエンの本名）と会ってしゃぶしゃぶをおごってもらいました」「僕はお礼にコーヒーでお返ししました」と語っていた。
この投稿には「01ライン豪華すぎ」「恥ずかしがってて可愛い」「リア友との会話最高」「伝説回」「仲良しでほっこり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ボムギュ＆ヒスンの生配信にアイエン登場
◆ボムギュ＆ヒスンの生配信に反響
