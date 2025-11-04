永野芽郁、ファンへの感謝をカタチにしたカレンダー発売へ！ テーマは「一緒に過ごす“春夏秋冬”」
俳優・永野芽郁の11作目となるカレンダー『永野芽郁オフィシャルカレンダー2026が、SDPより12月21日に発売されることが決まった。併せて、表紙2種、特典カット3種が解禁となった。
【写真】永野芽郁カレンダー、デスクタイプ表紙は柔らかニットのホワイトコーデ
今回のカレンダーは「一緒に過ごす“春夏秋冬”」をテーマに制作。四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込んだカレンダーだ。
春はピンクやグリーンの華やかな装いで登場。夏はヨーヨーを手に涼やかな浴衣姿や、スイカを頬張る無邪気な笑顔のカット。秋は眼鏡姿でシックな雰囲気と、永野のナチュラルな魅力を同時に感じられるカットを収録。冬はニットスタイルで、暖かな雰囲気を感じられるカットに。四季折々のシーンを通して、永野の幅広い表情や魅力を余すことなく楽しめる、盛りだくさんな内容となっている。
このカレンダーには「来年もファンの皆さんと共に歩んでいきたい」という永野本人の思いが込められている。日常生活のなかでそっと寄り添い、一年を共にする存在として、長年応援しているファンへの感謝をカタチにした。
本作は「ポスタータイプ」と「デスクタイプ」の2種展開。ポスタータイプの表紙は、ピンクのジャケットにパープルのスカーフを合わせ、ピンクの壁に囲まれたキュートなカット。春らしい、一年の始まりを予感させるカットとなっている。
デスクタイプの表紙は、ポスタータイプとはガラリと雰囲気を変え、柔らかなニットのホワイトコーデに身を包み、花を手にこちらを見つめるシックなビジュアル。大人びた表情とまなざしが映し出され、永野の魅力を存分に引き出したカットとなっている。
購入特典の「フォトカード」は全3種。
『永野芽郁オフィシャルカレンダー2026』は、SDPより12月21日発売。価格2700円。
