人気アプリゲーム舞台化『ブレイクマイケース』キャスト・ビジュアル等全情報を一挙解禁！
人気アプリゲームを舞台化したGroovy Stage『ブレイクマイケース』より、“Aporia”本部の部長を務める皇坂逢役の猪野広樹らキャスト陣が発表され、22名のキャラクターが集合したメインビジュアルと、それぞれのキャラクタービジュアルも解禁となった。公演スケジュールについては、2026年3月13〜22日、東京・天王洲の銀河劇場にて上演と決まった。
本作は、表の顔はカフェバー、裏の顔は何にでも成り代わる「マルチ代行」を営む店“Aporia（アポリア）”を舞台に展開する物語を描いた、colyによる同名のスマートフォン向けアプリゲームを舞台化。原作ゲームはリリースからまもなく1.5周年を迎え、個性豊かなキャラクターが登場するストーリーや、多種多様なサウンドが彩る“グルーヴマッチパズル”が人気を集めている。
脚本はMANKAI STAGE『A3！』シリーズや『ヒプノシスマイク ‐Division Rap Battle‐』Rule the Stageシリーズなどの脚本を手掛ける亀田真二郎、演出は舞台「アサルトリリィ」シリーズ、朗読劇『少年のアビス』などを手掛ける田邊俊喜が担当する。
優秀だけれどどこか“外れた”従業員たちがそろったその店、“Aporia（アポリア）”には二つの顔がある。表の顔はカフェバー、裏の顔は代行屋。生きた人間に代わりが務まることであればどんな依頼にも対応する「マルチ代行」を提供している。
「自分の代わり、他人の代わり、それ以外の代わり。生きた人間に代わりが務まることなら、どんなことでも」。何にでも成り代わる、不確かでしたたかな彼らとの日々が始まる。絡んだ糸を解いて断ち切る物語−。
この度、皇坂逢役の猪野広樹や城瀬由鶴役の星野勇太ら、22名のキャラクタービジュアルが解禁。
Groovy Stage『ブレイクマイケース』は、2026年3月13〜22日、東京・天王洲の銀河劇場にて上演。
