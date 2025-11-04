TVアニメ『ハイスクール！奇面組』“番組”のリーダー・似蛭田妖のビジュアル公開 演じるのは岡本信彦
2026年1月放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系／毎週金曜23時30分）より、硬派な不良集団“番組”のリーダー・似蛭田妖のビジュアルが公開された。また、似蛭田妖役を岡本信彦が務めることも発表された。
【写真】似蛭田妖役の岡本信彦 「番組」メンバービジュアルも
原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。1985年からはテレビアニメも放送された。そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなギャグアニメとして製作される。
“奇面組”をはじめ、個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいする本作には、さまざまな“組”が登場する。
この度、4週連続で各“組”のリーダービジュアルが公開。第一弾となる今回は、硬派な不良集団である“番組”のリーダー似蛭田妖。常に前髪で目が隠れており、制服を着用しないなど校則にとらわれない彼は、姑息（こそく）なことが大嫌いで、正義感が強い一面も。公開されたビジュアルは、パンツのポケットに手を突っ込んでキメた一枚となっている。
“番組”は、一応中学を留年している、似蛭田妖・中須藤臣也・米利堅作・城亥乱人・田打 肥から成る5人組。校則違反をするなど不良集団ではあるが、硬派で、けんか以外の卑劣な行為は行わない。メンバー全員けんか好きで、実力もある。
似蛭田妖を演じるのは岡本信彦。演じるにあたり、「この作品は、名がそのままキャラクターの個性を表していたりします。それゆえ似蛭田 妖は名前通りニヒルな男です。ただ、ニヒルでかっこいいのですが不憫属性をもっていたりします。かっこいいのにかっこつかない、そのシュールさを声でも表現できるように頑張りたいと思います」と視聴者にメッセージを寄せた。
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』は、フジテレビ系にて2026年1月より毎週金曜23時30分放送。
※岡本信彦のコメント全文は以下の通り。
＜岡本信彦コメント全文＞
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
この作品は、名がそのままキャラクターの個性を表していたりします。それゆえ似蛭田 妖は名前通りニヒルな男です。ただ、ニヒルでかっこいいのですが不憫属性をもっていたりします。かっこいいのにかっこつかない、そのシュールさを声でも表現できるように頑張りたいと思います。
Q. もし学生時代に戻れたら何をしたいですか？
今バドミントンをしているのもあり、学生時代に戻ったら再度バドミントンをやってみたいです。
あの当時は練習も筋トレも大会も、使命感みたいなものでやっていたんですが、努力でちゃんと上手になれることもわかったので、もっと全力で打ち込みたいなと思います。
