能登半島地震や奥能登豪雨で被災19河川 能登2市2町で本復旧工事始まる 28年度末までの完了目指す
能登半島地震や奥能登豪雨で被災した、奥能登の河川の本復旧工事が4日から始まりました。2028年度末までの工事完了を目指すとしています。
河合 紗花 記者：
「きょうから本復旧工事が始まった河原田川では、護岸の進入経路を作る作業が行われています」
石川県では、奥能登2市2町にある45河川のうち、34河川で土砂や流木を撤去するなど、応急復旧を完了しています。
こうした中、4日から始まったのは、次の段階となる本格的な復旧工事です。
民家が近くにあるなど、優先度が高い河川の本復旧に取り掛かります。
このうち、輪島市の河原田川では、護岸を復旧する際の進入経路を作る工事が始まりました。
今後は、氾濫を防ぐため川の中を約1.5メートル掘り下げる工事も行う予定だということです。
石川県奥能登土木総合事務所・納橋 豊暢 所長：
「河川の周辺に住まれる住民の皆さんが安心して暮らしていただけるよう、一日も早く復旧工事を完成させたい」
石川県は全ての本復旧工事について、2028年度末までの復旧完了を目指すとしています。