フォーエバーヤング世代の東京ダービー馬が復活だ！！ 第１５回みやこＳ・Ｇ３（９日、京都＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）で、ラムジェットが１年５か月ぶりの勝利を目指す。韓国遠征帰りの一戦へ、来春、定年を迎える佐々木晶三調教師＝栗東＝は手応え十分だ。

輝きを取り戻す。ラムジェットはＢＣクラシックで日本馬初制覇の歴史的快挙を演じたフォーエバーヤングや、ＪＢＣクラシックを勝ったミッキーファイト、レディスクラシック連覇を決めたアンモシエラと同じ４歳世代。昨年の東京ダービーを７馬身差で圧勝し、実績も残してきた。その後は未勝利だが、佐々木調教師は前を向く。「（０秒３差の３着だった昨年の東京大賞典で）一度はフォーエバーヤングの背中が見えた馬だからね。ここで結果を出して、またＧ１でいいレースができればと思う」と力を込めた。

兆しはある。前走のコリアＣは現地の検疫や調教時間の関係で満足な調教が積めず、ほぼ運動のみの調整で挑んだ。指揮官は「（検疫で）２週間くらい何もできんかった。それでも３着に来るからすごいよね」。地力を再認識したからこそ、中間は確かな勝負気配が漂う。１週前追い切りはダートの栗東・Ｅコースで行った。佐々木調教師は「毛づやがツルツルで状態はいい。ストライドが大きく伸びてくると体が進む」と笑顔。調子がいい時ほどストライドが大きくなる特徴を踏まえ、チップで擦り傷ができやすいＣＷコースには入れなかった。

乗り手、調整もひと工夫。小牧（レースは三浦）が騎乗し、障害練習も行った。「（小牧）加矢太は特別。馬を動かすのも上手で、右（脚）を使えない馬が使えるようになる」と高木助手。体をしっかりと使わせ、より進化したフォームを目指している。

かつてダービー馬のキズナを管理した佐々木師は来春、定年引退を迎える。最後の秋。ここを勝てばチャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京）だけではなく、大きな可能性が広がる。「まだまだ良くなると思う。最後の最後にもう一回、サウジへ行きたいね」。最後の夢へ、淀から一気に加速する。（松ケ下 純平）