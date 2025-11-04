Ｓｎｏｗ Ｍａｎの岩本照、渡辺翔太、ラウールが４日、東京・六本木で「六本木ヒルズけやき坂イルミネーション点灯式」に出席した。

３人は、冬めいたファッショナブルなロングコート姿でランウェーに登場した。渡辺は「登場前にポップな感じで行こうねと約束したのに、ラウールが超かっこつけて出て行って、話と違うじゃん！と思いました」とプチクレーム。モデルとしてパリコレも経験しているラウールは「やっぱランウェーって、そういうところだから」とキメキメのウォーキングで本領発揮した。

イベントでは、３人による「今年も皆さんにすてきなクリスマスが訪れますように。メリークリスマス！」の掛け声でボタンを押すと約４００メートルにわたる、けやき坂で約９３万灯のＬＥＤイルミネーションがきらめいた。

点灯式は２０年以上、女性のタレントが“スノークイーン”として参加しており、渡辺は「まさかＳｎｏｗ Ｍａｎが点灯式に参加させてもらえるなんて光栄。感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔。ラウールは「まさにＳｎｏｗ Ｍａｎにぴったりだなと。我らながら」とうなずいた。

司会者から、“この景色に似合うメンバー”について聞かれると、岩本は「舘様（＝宮舘涼太）ですかね。普段からイルミネーションのようにゴージャスなので」と話していた。