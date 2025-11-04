アジアからグローバルに活躍するアーティストを集めたライブ「ＭＵＳＩＣ ＥＸＰＯ ２０２５」が３日、東京ドームで行われた。

今年デビューしたガールズグループ「ＨＡＮＡ」は初めてとなる東京ドーム。ＣＨＩＫＡは「みんなと音楽楽しめる時間、楽しい〜」と声を弾ませ、「振り付けで上を見たときに『ドームや〜』と思えて幸せでした」と感慨に浸った。

この日限りのコラボステージも実現し、「ＥＮＨＹＰＥＮ」の「Ｂｉｔｅ Ｍｅ」を練習してきたという「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＳＯＴＡは「難しすぎてめちゃくちゃ苦戦しました。自分たちの曲では味わったことないくらい苦戦しました」と回想。「良い機会なので、思いっきり踊れたら」と意気込み、ＥＮＨＹＰＥＮのメンバーとキレキレなダンスを見せつけた。

グループの垣根を越えてトークを交わす場面もあり、メンバー間で意見の食い違いがあったときにどうするか問われた「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」の神宮寺勇太は「とことん話し合ってから『お采配を！』って言ってリーダーの岸（優太）君に決めてもらってます」と明かしていた。

他にも「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」「ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ」「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」ら豪華１２組が出演した。