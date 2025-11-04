大谷翔平の「滅多に見られない」行動にド軍ファン大喝采 米メディアも驚き「心のこもった…」
優勝パレード実施
米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。大谷翔平投手も笑顔で参加。本拠地ドジャースタジアムでのセレモニー中にあったレアな場面に、米メディアは驚きの声を上げていた。
ロサンゼルス市内のパレードからドジャースタジアムに到着後、特設ステージでマイクを握った大谷。スピーチは、全て英語だった。「このチームをとても誇りに思う。あなたたちは世界で最高のファン」「来年、次のリングを獲る準備はできている」と語り、ファンから喝采を浴びた。
普段は通訳を伴った日本語での会見がほとんど。大勢のファンが詰めかけたセレモニーで、滅多に見られない英語スピーチは米メディアの視線を奪った。
米カリフォルニア州地元局「KABC-TV」の番組「ABC7アイウィットネス・ニュース」公式Xは「月曜日のファンイベントでドジャースタジアムに集まった熱狂的なファンに向けて、ショウヘイ・オオタニは心のこもったスピーチを披露した。ファンにとって滅多に見られない英語でのスピーチだった」と文面に投稿。流暢に英語を話す貴重なワンシーンに脚光を当てていた。
