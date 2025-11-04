やりすぎずちょうどイイ◎【40・50代】がマネしやすい♡「今っぽこなれボブ」

おしゃれだけど“やりすぎ感”のない、ちょうどいいバランス感を求める40・50代女性に向けて、「今っぽこなれボブ」をご紹介します。スタイリングが手軽で、忙しい日々でも扱いやすそうなところも嬉しいポイント。今回は、40・50代がマネしやすいボブスタイルに絞ってピックアップしました。日常に取りれやすいので、ぜひ参考にしてみてください。

メリハリシルエットが旬な雰囲気

ヘアスタイリストの@t.ikeda214さんが、「オーダー多数の小顔ボブウルフ」と紹介しているヘアスタイル。ウルフヘア特有のメリハリのあるシルエットが小顔見えしそうです。ヘアアイロンで軽く外向きに半カールするだけでOKな、スタイリングのしやすさも嬉しいポイント。透明感のあるカラーリングを組み合わせることで若々しい印象を演出できるかも。

ナチュラルさが魅力の大人ボブ

こちらは、自然な軽やかさが演出されたレイヤーボブ。ストレートの質感を生かしつつ、首に沿ってくびれるシルエットが特徴的です。程よいレイヤーでまとまりやすく、いざという時に結べそうな長さも心強い。ナチュラルにこなれ感を出したい大人女性にぴったりです。

レイヤーカットで華やかさをプラス

こちらは、レイヤーカットによって華やかさがプラスされたエレガントなボブスタイル。揺れるようなふんわりとした立体感がポイントです。ヘルシーなツヤ感のある仕上がりで、洗練された印象を引き寄せられそう。大人女性ならではの華やぎを演出できそうです。

毛先に動きをつけてこなれ感アップ

切りっぱなしのような雰囲気の毛先に動きを付けて、こなれたスタイリングに仕上げたボブヘア。透明感のあるカラーリングにより、軽やかな印象に仕上がっています。ヘアスタイリストの@nico_saki.0420さんによると、「プツッとボブに飽きた方や軽さや動きを少し出したい方にオススメ！！」とのこと。イメージチェンジにもぴったりなヘアスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。



※こちらの記事では@t.ikeda214様、@osm1019様、@kaihatsu_tomoya様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri