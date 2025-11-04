「ハリー・ポッター」シリーズで知られる俳優ダニエル・ラドクリフが、ブロードウェイの舞台へ復帰することが決定した。2026年2月21日に初公演が予定されている一人芝居「エブリ・ブリリアント・シング」に出演するという。



【写真】日本にも来ないかな…ブロードウェイに復帰するダニエル・ラドクリフ

同年5月24日までの上演が予定されている同作では、原作者であるジョニー・ドナヒューとダンカン・マクミランが脚本を共同執筆している。「エブリ・ブリリアント・シング」は母の自殺未遂をきっかけに、その子供が観客の声を取り入れながら、生きる価値のあることのリストを作り始めるという作品になっている。2014年のエディンバラ・フリンジ・フェスティバルでの初公演を皮切りに、日本を含む80か国以上で公演されてきた人気作となっている。



「ハリー・ポッター」シリーズで世界的人気を獲得したダニエルは、2007年に「エクウス」で舞台デビュー、その後、ロンドンとニューヨークの数々の舞台作品に出演しており、昨年には「メリリー・ウィー・ロール・アロング」でトニー賞ミュージカル助演男優賞を受賞している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）