河北町の住宅地で日夜、住宅が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。県は「これからの時期、暖房器具を使う機会が増えるのでストーブの近くに物を置かない」など注意を呼びかけています。



3日午後8時10分ごろ、河北町谷地大工・相沢吉巳さん（55）の住まいから出火しました。

火はおよそ5時間40分後にようやく消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、南側の建物にも燃え移り全焼しました。

相沢さんは1人暮らしで火事に気付いて逃げて無事でした。





記者リポート「昨日火事のあった河北町の火災現場です。火はすでに消し止められていますが周辺には現在も焦げ臭い匂いが立ち込めています」近所の人は「ドーンと2回くらい音がした。そしたら火が上がった。屋根の二倍ぐらいの高さまで」現場は河北町役場から北に500メートルほどに位置する住宅地の一角で、警察と消防は4日午前9時半から実況見分を行い、出火原因などを調べています。県のまとめによりますと去年1年間に県内で発生した火災の件数は297件でこのうち建物火災は148件となっています。11月には15件の火災が発生しこのうち建物火災は9件です。県・防災くらし安心部は「これからの時期、暖房器具を使う機会が増えるので、 ストーブのまわりに燃えやすいものを置かないといった対策を改めて強化してほしい」と話しています。