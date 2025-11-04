ドジャースの優勝祝賀会が日本時間4日、ドジャー・スタジアムで行われ、ファンに向けて選手たちがスピーチしました。

ワールドシリーズMVPに選出された山本由伸投手は、「ブエナスタルデス」と、スペイン語で「こんにちは」の挨拶。

以降は英語で、まず「いいかい。Losing isn't an option.（負ける選択肢はない）」とシーズン中に山本投手が発した「負けるわけにはいかないんだ」の発言を園田芳大通訳が訳し、名フレーズとして話題になった言葉を口にしました。

そしてチームメート、コーチ陣そしてファンに感謝を述べます。

さらに「僕たちみんなで成し遂げたんだ」と語ると、「I love Dogers, I love Los Angeles(ドジャースが大好きだし、ロサンゼルスが大好きだ)」と続け、ファンたちの大歓声に包まれます。

山本投手は最後に、日本語で「ありがとう！」と歓声に応えました。

アメリカのみならずプエルトリコ、ドミニカ共和国、韓国など様々な国から選手がそろうドジャースならではの多言語スピーチとなりました。