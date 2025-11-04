社会人野球の日本製鉄室蘭シャークス（北海道室蘭市）は4日、広浜大輔監督（44）に代わって新日鉄室蘭出身の船尾隆広氏（54）の新監督就任を発表した。

現役時代は函館有斗の俊足巧打の外野手として2度甲子園出場。卒業後に新日鉄室蘭入りし5年間プレーした。その後移籍したNTT北海道と合わせて都市対抗13度、日本選手権に7度出場。97年インターコンチネンタル杯日本代表で世界一となった。

指導者としては札幌大谷監督として18年に明治神宮大会・高校の部で日本一となり、今季は札幌大ヘッドコーチとして秋季リーグ戦優勝など手腕を発揮していた。

日本製鉄室蘭シャークスは今季、都市対抗北海道地区1次予選初戦で敗退。日本選手権も北海道地区予選で敗退した。都市対抗、日本選手権ともに19年を最後に代表権獲得を逃しており、立て直しが急務となっていた。

◇船尾 隆広（ふなお・たかひろ）1971年（昭46）5月31日生まれ、松前町出身の54歳。函館有斗では87年夏、88年春に甲子園出場。卒業後は社会人野球の新日鉄室蘭、NTT北海道に在籍し俊足巧打の外野手として都市対抗13度、日本選手権7度出場。北海道地区連盟ベストナイン6度受賞。97年インターコンチネンタル杯（スペイン）日本代表。14年12月から23年秋まで札幌大谷監督、今季は札幌大ヘッドコーチ。