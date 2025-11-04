4日未明、秋田市下新城で新聞配達をしていた77歳の男性がクマに襲われてけがをしました。



また、4日は秋田市の繁華街や官庁街近い通称「寺町」にある保育園の園庭にクマが出没、隣の施設の職員はクマと「目が合った」と当時の緊迫した状況を振り返りました。



太田朋孝記者

「現場は山林の近くにある集落の一角です。夜が明ける前、新城川のそばにある住宅の敷地に、クマが現れて人を襲いました」





秋田臨港警察署の調べによりますと、4日午前3時半ごろ、秋田市下新城岩城にある住宅に新聞配達をしていた77歳の男性が、やぶから現れた体長1メートルほどのクマ1頭に襲われました。男性は右目付近と右手をひっかかれけがをしましたが、その後うずくまって身を守っていたところクマは去っていたということです。男性は会話ができる状態で、自力で病院に行きました。今年県内でクマに襲われるなどしてけがをした人はこれで56人になっています。また県と警察は、自宅近くの山に出かけて、3日遺体で発見された湯沢市川連町の後藤キヨさん79歳について、クマによる被害だと断定しました。クマに襲われて死亡した人はこれで4人になっています。そして4日もクマの目撃が相次ぎました。4日午前7時すぎには、秋田市旭南にある保育園の園庭にクマが出没。園児が来る直前の時間帯に職員が目撃しました。これを受けて、敷地内の入り口すぐ近くまで車で入って登園してもらうなどの対応がとられています。入り口付近に設置された防犯カメラにもその姿が。太田朋孝記者「あ、映っていますね。建物からクマが出てきました。道路に出て、カメラのほうに向かってきました。走っています」体長約1メートルのクマが集合住宅などもある方向に進んでいきました。同じ時間帯には隣接する福祉施設の職員もクマを目撃しています。職員A「ここで見て、この辺ですよね、このくらい」職員B「で、目合ったよね」職員A「目合いました。目合って、のそのそのそのそ、こう歩いてきました、そこの道路」職員B「あっち側に」職員A「あっち側に。墓の方に」職員B「墓の方だった？」職員A「うん、墓にぱーって消えてった」記者「商業施設のすぐ近くに」職員A「そうです」この周辺ではほかにもクマの目撃情報が複数寄せられています。墓参りや買い物で多くの人が訪れる地域。職員「保育園の送迎の時間、可能な時間なので、本当に誰も鉢合わせならなくてよかったなって思いますけど、ここ職員の人も働いてるので、怖いですね。なんかあの、普通の生活に戻りたいです。」繁華街の通称川反や官庁街に近い場所にも姿を見せたクマ。人の生活圏への侵入が11月になっても後を絶ちません。