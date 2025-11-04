ロッテは、ロングセラーブランド「パイの実」から、“軽食シーン”向け新商品「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット」を11月11日にロッテオンラインショップ限定で発売する。同商品は、従来の「パイの実＝甘いチョコ菓子」という枠を超え、食事と間食がボーダーレス化してきている昨今の食シーンに対応した新しいパイの実。通常のパイの実の約3倍（通常のパイの実の重量約3倍（標準重量比較））の重量と約2倍の128層のパイ生地を重ねることで、1個でも満足感のある“甘じょっぱい軽食”向けとして仕立てた。

コロナ禍以降、世界的にも日本においても、食事と間食の境界が曖昧になり、若年層を中心に「食事を間食で済ませる」人が増えている。この市場は今後も拡大が予想されている。

パイの実はこのような社会の食変化に応えるために、これまでの「甘いチョコ菓子」のみの認識から脱却を図り、中のチョコレートを抜いて味つけパウダーとシェイクして味わう「シャカシャカパイのみセット」の発売や、パイの実をすべてのメニューに食材として使用した本格フルコースの“パイ”料理体験など、“パイを主役”にした新たな領域拡張にチャレンジしてきた。



「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」

こうした社会変化を踏まえ、今回の商品では“パイの美味しさ”そのものに改めて着目。ファンから支持されてきたパイのサクサク食感と香ばしさを主役に据え、甘さに加え塩味やうま味を組み合わせる新たな挑戦を行った。「おおきなパイの実くコーンポタージュ＞セット」は、パイの層の香ばしさとコーンポタージュ風味のチョコが涌應合し、甘じょっぱさとうま味を兼ね備えた、まさに“食のボーダーレス化時代”のためのパイの実となっている。

商品特長は、ひとくち食べれば、コーンポタージュのうまみと程よい甘じょっぱさが口に広がるおおきなパイの実とのこと。北海道産スイートコーンのパウダーを使用し、128層のサクサクコーンパイに、コーンポタージュ風味のチョコレートをとじこめ、コク深い味わいに仕上げた。食事ほど重くなく、おやつほど軽くない、「ちょうどいい満足感」を求めるときにぴったりの新感覚のパイの実となっている。

［小売価格］

おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞個売り 6個入り：907円 ※3個購入で送料無料

パイの実食べ比べセット：2980円

（すべて税込）

［発売日］11月11日（火）

