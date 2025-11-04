モスバーガーを展開するモスフードサービスは、11月12日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）において、サンリオの「マイメロディ」および「クロミ」との複数のコラボレーション企画を期間限定で実施する。その第一弾として、子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおもちゃを用意した。

モスバーガーではこの冬、サンリオの人気キャラクターであり、今年に50周年を迎えた「マイメロディ」および20周年を迎えた「クロミ」とコラボし、複数の企画を実施する。



左から：「ボールペン（マイメロディ／クロミ）」、「おてがみセット」、「ミニタオル」、「ポーズあわせゲーム」

その第一弾となるコラボおもちゃは、マイメロディとクロミそれぞれの「ボールペン」、ふたりいっしょの「おてがみセット」、マイメロディの「ミニタオル」、そしてクロミの「ポーズあわせゲーム」の全5種類となる。どれも、店舗での待ち時間だけでなく、日常生活でも楽しめるおもちゃを用意した。対象の子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットの購入で、好きなおもちゃを1つ選べる。

「モスワイワイセット」は、「バーガー等（「ワイワイモスチーズバーガー」、「ワイワイバーガー」、ミニタオル ポーズあわせゲーム「ワイワイチーズバーガー」、「ワイワイナゲット」から選べる）1」＋「フレンチフライポテトSサイズ」＋「コールドドリンクSサイズ（セットドリンク対象のコールドドリンクや、プラス50円でモスシェイクSも選べる）」または「くだものと野菜」のいずれか＋「おもちゃ」を組み合わせたセット。ハンバーガーは、子どもに合わせて、マスタードや生のオニオンを入れないやさしい味付けにしている。

「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」の「低アレルゲンメニュー」は、8大アレルゲン食材（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ）に配慮した商品。セット内容は、「低アレルゲンメニュー（「ポークサンド＜米粉＞」、「ポークロール＜米粉＞」から選べる）」＋「コールドドリンク」または「くだものと野菜」のいずれか＋「おもちゃ」の組み合わせとなっている。

［小売価格］

モスワイワイセット：540円〜660円

低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット：590円

（すべて税込）

［発売日］11月12日（水）

モスバーガー＝https://www.mos.jp/