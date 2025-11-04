

「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」

明星食品は、カップめん「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」を、11月17日に発売する。

「明星 チャルメラ」シリーズは1966年の発売以来絶えず商品に磨きをかけ、幅広い層の消費者に支持されているブランド。今回発売する「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」は、ご当地の「屋台で人気の味わい」を楽しめる。

「焼きラーメン」は豚骨ラーメンの本場・福岡で「夏は暑くてスープが飲めない」という消費者の声を受けて作ったのが元祖とされている。今では全国に味付けの異なる焼きラーメンもあるが、福岡の焼きラーメンは「茹でた麺を使う」「豚骨スープを使う」という点が共通している。今回のチャルメラでは、細めの麺に、豚をベースにガーリックやホワイトペッパーで味を調え、ごま油やガーリックの風味にホタテパウダーを隠し味として加えたソースを混ぜて、ごまや紅生姜のふりかけをかければ出来上がり。具材には豚肉ダイスやキャベツが入っている。パッケージデザインも、屋台の味わいや豚骨フレーバーを想起させるデザインにした。

「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」で、ご当地気分を味わってみては。

［小売価格］236円（税別）

［発売日］11月17日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp