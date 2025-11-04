女優・吉永小百合の写真集『吉永小百合』が11月27日（木）に世界文化ホールディングスより発売される。

【画像】吉永小百合の写真集 篠山紀信が撮ったカットと出演映画124作品の印象的なスチール

撮影を担当したのは、長年にわたり多くの名女優を撮影してきた写真家・篠山紀信。篠山が生前に撮りためた写真の中から厳選した作品と、吉永の最新作を含む出演映画124作品のスチール写真で構成された一冊となる。

本書では、10代のデビュー期から現在に至るまでの吉永の歩みをたどることができる。掲載された写真には、女優としての誇りや人としてのやさしさがにじみ出ており、篠山がレンズを通してとらえた“永遠の瞬間”が、静けさと力強さをあわせ持つ表現として収められている。

発売を記念して、12月14日（日）には吉永本人による「サイン本お渡し会」が都内ホテルで開催される。参加者は50名限定で、サイン入り写真集のほか、ケーキとドリンクを楽しむことができる。応募締め切りは11月16日（日）まで。

また、現在公開中の映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の場面写真も収録されており、吉永の“現在進行形の美”を感じられる内容となっている。80周年という節目に刊行される本書は、長年にわたり第一線で活躍してきた女優の軌跡を記録する作品といえる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）