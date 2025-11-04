県内では昨夜、山形市と河北町で住宅火災が相次ぎました。このうち山形市で起きた火災で、焼け跡から見つかった遺体は、この家に住む62歳の男性であることがわかりました。

【写真を見る】県内火災相次ぐ 山形市で住民1人の遺体見つかる 河北町では複数の家が焼ける 火の取り扱いには注意を（山形）

炎が家を包み、黒煙が高く上がっています。

警察などによりますと、きのう午後8時20分ごろ、山形市宮町三丁目の住宅で「火災が起きている」と近所の人から119番通報がありました。火が出たのは齋藤賢一さん（62）の木造一部2階建ての住宅です。

近所の人などによりますと、当時、爆発音が3、4回ほど聞こえ、住宅を見ると玄関付近から炎が上がっていたということです。



近くに住む人は「最初の方から激しく燃えていた。自分の家の方まで燃えてきたらこわいなと」



近くに住む人は「煙があがっていて火の手があがっているということで出先から帰ってきた。鎮火していなさそうなのでまだ心配」



火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、焼け跡からは1人の遺体が見つかりました。住宅は全焼とみられます。



警察が遺体の身元の確認をすすめていましたが、顔の特徴から遺体は、この家に住む齋藤さんであることがわかりました。齋藤さんの遺体は1階の茶の間で見つかったということです。



警察と消防がけさから実況見分を行っていて、出火原因を調べているほか、死因についても調べを進めています。

■河北町では延焼が多数の家を・・・





また、昨夜は河北町でも火災がありました。火災があったのは、河北町谷地の相澤吉巳さん（55）の木造2階建ての住宅で、午後8時過ぎに消防に通報がありました。

火はおよそ6時間後に消し止められましたが、相澤さんの住宅と、その南隣の住宅の合わせて2棟が全焼したとみられるということです。



また、その後の調査で、近くの住宅や小屋、そして工場などあわせて4棟も一部外壁が焼けるなどしたとみられるということです。この火災によるけが人はいないということです。



警察と消防が実況見分を行い、出火原因などを詳しく調べています。