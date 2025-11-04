Dream5の3人が9年ぶりに集結のイベント生配信へ「やった！ばんざい！」 2014年に「ようかい体操第一」で社会現象に
ドワンゴは、16日に開催される大原優乃、高野洸、日比美思のイベント『Dream5 15th Limited Event 2025』をライブ・イベント配信専門プラットフォーム「sheeta Live Stream」にて独占生中継することを発表した。また、配信チケット購入者の中から抽選で10人に、出演メンバー3人の直筆サイン入りグッズをプレゼントするキャンペーンを実施する。
Dream5は、2009年にNHK『天才てれびくんMAX』から誕生したダンス＆ボーカルユニット。2014年にはアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」を歌い大ヒットになり、同年の『NHK紅白歌合戦』や『レコード大賞』にも出演するなど社会現象を巻き起こした。本イベントは、Dream5の大原優乃、高野洸、日比美思が約9年ぶりにそろう一日限りのスペシャルステージ。当時の楽曲パフォーマンスやここでしか聞けないトーク企画などを通して、ファンと共に特別な時間を過ごす。
■コメント
【大原優乃】ありがたいことに、私たちの想像を超えるほど多くの反響をいただきました。1人でも多くの方と、この日限りの特別な時間を共有できるよう、生配信が決定いたしました。ぜひ配信を通して、同じ時間を楽しんでいただけたら幸いです。この時間が、皆さまの記憶に残るひとときとなりますように。
【高野洸】およそ9年ぶりにメンバー3人がそろいます！当時応援してくれていた方から今追ってくれている方まで、いろんな方に楽しんでもらいたい。基本愉快で時々エモい。そんなイベントになると思います。配信でも全国の皆さまのことをお待ちしております！
【日比美思】イベントの開催決定ということに胸がいっぱいでしたが、更に配信もさせていただくことになりました！やった！ばんざい！久しぶりに集まる三人の和気あいあいな姿をぜひ、配信でもご覧ください！お待ちしております。
