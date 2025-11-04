Snow Man渡辺翔太、ラウール“裏切り”に不満 ランウェイをカッコよく歩く姿に「話と違うじゃん」
9人組グループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、東京・六本木ヒルズのけやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」点灯式に参加した。この日はそれぞれラグジュアリー感あるコートに身を包み、寒空の下、会場に用意されたランウェイをカッコよくかっ歩した。
【写真】キラキラで素敵…！ロングコートがよく似合う岩本照＆ラウール＆渡辺翔太
開口一番、渡辺は「ひとつツッコミたいんですけど。最初ランウェイって聞いていたのでランウェイは恥ずかしいからポップに笑顔で出ようねって約束を交わしてきたんです。そしたら、ラウールがめちゃくちゃ本業を出してきて、超カッコつけてきた」とさっそくクレームを入れた。
パリコレでもモデルとして活動するラウールは「ランウェイってそういうところだから…」と意に介さず、渡辺は「いやいや話と違うじゃん！」と不満を訴えていた。
ファッションのポイントについて岩本は「グレーのワントーンでまとめてチェックのコートが個人的にかわいいかな？」とし、渡辺はホリデーシーズンらしくファーコートで「冬、はじめましてコーデ」を紹介。ラウールは「季節がきょう変わったなと。今年、初めてコートを着たので久しぶりのコートできなれないなという感じがポイント」とはにかむと、渡辺は「よそ行きのコメントですね」とちゃちゃをいれた。
そんななか再び花道を歩いてポージングをすることになるとまず岩本がクールにポーズをキメ、渡辺がにこにことお手振り。最後のラウールがキメ顔で歩みだすと、渡辺は「本気だしてるのちょっと痛いぞ」とヤジを飛ばした笑いを誘う。だが、ラウールが「See you」と去ろうとするボケを飛ばすと、渡辺「バラエティー出さないで。ホリデーシーズンだからしっとりカッコよくやろう！ツッコませないで」と呆れていた。
同所では4日から12月25日の午後5時から11時まで約93万灯のLEDがライトアップされる。
