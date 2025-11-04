ケンタッキー「クリスマスメニュー」予約開始、バーガー無料券が付くオフピーク予約･500円引きの早割も
ケンタッキーフライドチキン(KFC)は11月4日、クリスマスメニューの予約受付を開始した。
予約は店頭と「KFCネットオーダー」で受け付ける。いずれも予定数量に達し次第、予約受付を終了する。予約した商品は、12月19日から25日までの7日間に受け取りとなる。〈バーガー無料券が付く「オフピーク予約」、500円引きになる早割も〉
2025年のケンタッキークリスマスは、発売40周年を迎える定番セット「パーティバーレル」(税込5,490円)をはじめ、人数や好みに合わせて選べる「クリスマスパック」、人気サイドメニューを組み合わせたBOX･パック、単品注文できる「五穀味鶏 ローストレッグ」(税込1,690円)や「五穀味鶏 胸肉ロースト」(税込1,790円)などを取りそろえる。
ケンタッキー「パーティバーレル オリジナル」◆オフピーク予約
KFCネットオーダーからの予約限定で、受取日の混雑を緩和する「オフピーク予約」を実施する。対象受取日は、12月19日〜12月23日の全日、12月24日･25日の13時までと20時以降。オフピーク予約の特典として「バーガーお試し券」がもらえる。
「バーガーお試し券」は2026年1月5日〜2月28日に、KFCネットオーダー限定で「チキンフィレバーガー」もしくは「和風チキンカツバーガー」と無料で引き換えできる。券は「オフピーク予約」対象商品1点の購入につき、1枚配布する。
オフピーク予約の対象商品は、「パーティバーレル オリジナル」「パーティバーレル バラエティ」「クリスマスパック ペア」「クリスマスパック S」「クリスマスパック A」「クリスマスパック B」「クリスマスパック C」。◆Xmas早割
12月12日までに「パーティバーレル オリジナル」または「パーティバーレル バラエティ」を、店頭またはKFCネットオーダーで予約すると、通常価格から500円お得に購入できる「Xmas早割」も実施する。いずれも5,490円のところ、4,990円(各税込)となる。〈40周年記念の「パーティバーレル」は2種類を展開(価格はすべて税込)〉
ケンタッキークリスマスを象徴するセット「パーティバーレル」は1985年に発売し、2025年に40周年を迎える。今回は「パーティバーレル オリジナル」と「パーティバーレル バラエティ」を取りそろえる。いずれも、看板商品「オリジナルチキン」、新登場のクリスマスメニュー「国産鶏の特製ミートグラタン」「ストロベリーバニラムース」が入っている。
◆パーティバーレル オリジナル(5,490円※早割価格4,990円)
セット内容は、オリジナルチキン8ピース、国産鶏の特製ミートグラタン、ストロベリーバニラムース。
ケンタッキー「パーティバーレル オリジナル」
◆パーティバーレル バラエティ(5,490円※早割価格4,990円)
セット内容は、オリジナルチキン4ピース、国産鶏の特製ミートグラタン、ストロベリーバニラムース、チキンテンダー2ピース、ビスケット2個。
ケンタッキー「パーティバーレル バラエティ」
パーティバーレルに入っている「国産鶏の特製ミートグラタン」は、国産鶏ひき肉を100%使用し、3種のチーズ(ゴーダ･パルメザン･モッツァレラ)で仕上げた。
同じくパーティバーレルに含まれる「ストロベリーバニラムース」はショートケーキをイメージした、直径約18cmのムースケーキ。ふんわりとしたスポンジに、ストロベリームースとバニラムースを重ね、天面にはピンク色の星形クリームを飾った。
なお、例年「パーティバーレル」に付属していた特典の絵皿は、2024年をもって終了し、2025年は付属しない。
●パーティバーレル40周年記念キャンペーン
Xmas早割期間の12月12日までに「パーティバーレル オリジナル」または「パーティバーレル バラエティ」をKFCネットオーダーで予約した人の中から、抽選で1,000人に「KFCオリジナルキルティングマフラー」をプレゼントする。対象商品1点の購入につき、自動的に1口応募される。店頭予約は対象外。
2025年も「五穀味鶏」を使った特別メニュー2品が登場する。素材の旨みを活かした本格的な味わいと、華やかな見た目で、クリスマスの食卓を彩るとしている。数量限定のため、なくなり次第予約販売終了。
◆五穀味鶏 ローストレッグ(1,690円)
骨付もも肉を、ガーリックとハーブで香ばしく焼き上げたローストチキン。
五穀味鶏 ローストレッグ
◆五穀味鶏 胸肉ロースト(1,790円)
しっとりとした胸肉の中に、海老ときのこを加えた具だくさんのチーズ入りクリームソースを詰め込んだメニュー。ホワイトソースをかけて味わう。
五穀味鶏 胸肉ロースト
「五穀味鶏」シリーズ2品はいずれも温めると、より一層おいしく味わえるとしている。〈人数･好みに合わせて選べる「クリスマスパック」〉
クリスマスパックは全6種類を取りそろえる。クリスマス限定の「チキンテンダー」や「バーベキューチキン」など、特別感のあるメニューを楽しめる。
〈1〉クリスマスパック ペア(2,790円)
セット内容は、オリジナルチキン2ピース、バーベキューチキン、チキンテンダー2ピース、ナゲット5ピース。
〈2〉クリスマスパック S(3,390円)
セット内容は、オリジナルチキン4ピース、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピース。
〈3〉クリスマスパック A(4,990円)
セット内容は、オリジナルチキン4ピース、バーベキューチキン2ピース、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピース。
「クリスマスパック ペア」「クリスマスパック S」「クリスマスパック A」
〈4〉クリスマスパック B(3,740円)
セット内容は、バーベキューチキン2ピース、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピース。
〈5〉クリスマスパック C(4,740円)
セット内容は、バーベキューチキン3ピース、チキンテンダー6ピース、ナゲット10ピース。
〈6〉バーベキューチキン コンボ(2,390円)
セット内容は、バーベキューチキン、チキンテンダー2ピース、ナゲット5ピース、ポテトL。
「クリスマスパック B」「クリスマスパック C」「バーベキューチキンコンボ」〈サイドメニューを組み合わせたBOX･パック、単品も〉
「ビスケット」「ポテト」などの人気サイドメニューを組み合わせたパックを取りそろえる。また、「チキンテンダー」や「バーベキューチキン」といった、クリスマス限定のサイドメニューは単品購入も可能。
◆ビスポテBOX(1,690円)
セット内容は、ビスケット3個、ポテトBOX。
◆ナゲポテBOX(1,690円)
セット内容は、ナゲット10ピース、ポテトBOX。
「ビスポテBOX」「ナゲポテBOX」
◆バーベキューチキンつき ビスポテBOX(2,790円)
セット内容は、バーベキューチキン、ビスケット3個、ポテトBOX。
◆バーベキューチキンつき ナゲポテBOX(2,790円)
セット内容は、バーベキューチキン、ナゲット10ピース、ポテトBOX。
「バーベキューチキンつき ビスポテBOX」「バーベキューチキンつきナゲポテBOX」
◆ポテトパック(2,440円)
セット内容は、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピース、ポテトBOX。
◆ビスケットパック(2,440円)
セット内容は、チキンテンダー4ピース、ナゲット10ピース、ビスケット3個。
「ポテトパック」「ビスケットパック」
◆バーベキューチキン1ピース(1,100円)
ジューシーな骨付もも肉を香ばしく焼き上げたメニュー。自宅で温めると、より一層おいしく味わえるとしている。
◆チキンテンダー1ピース(300円)
にんにく醤油で下味をつけたやわらかい胸肉を、サクッと揚げたメニュー。
◆チキンテンダー4ピース(1,200円)
◆ナゲット10ピース(960円)
「バーベキューチキン」「チキンテンダー」「ナゲット」
◆コールスローM 3個(1,170円)
◆ビスケット3個(870円)
◆ポテトBOX(910円)
「コールスロー(M)」「ビスケット」「ポテトBOX」
◆スモークチキンハーフ スタンダード(1,700円)
◆スモークチキンハーフ パストラミ(1,800円)
「スモークチキンハーフ スタンダード」「スモークチキンハーフ パストラミ」