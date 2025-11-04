今の時代の理想のチームの形を深掘りします。そして、エンタメ、スポーツ…etc.最旬チームも続々登場！

今週の特集は「The TEAM 2025 人はチームで強くなる」。ひとつの目標を目指して集まり、個々の才能や長所が混じり合うことでより強いパワーを発揮することができるチーム。そんなチームの現代における理想的な形を、いいチームに必要な７つの条件、ありがちな失敗例から学ぶいいチームの立て直し方、理想のポジションの目指し方など多角的に考察します。そして、女子カーリング界で注目のチーム「フォルティウス」の司令塔・吉村紗也香さんや、“制服おかっぱ”で話題のダンス集団「アバンギャルディ」のプロデューサー・akaneさんなど、いま活躍しているチームのリーダーたちのインタビューからも、得られるヒントがきっとあるはず！

エンターテインメント界における注目チームにもフォーカス。4人の光る個性と大人の魅力に磨きがかかるA.B.C-Zは、メンバー4人によるグラビア＆座談会が必見必読！ 来年結成15周年を迎える超特急からは、リョウガさん、ユーキさん、シューヤさん、マサヒロさんが登場。そして今年20周年を迎えたHANDSOME LIVEからは、小関裕太さん、渡邊圭祐さん、東島京さん、本島純政さんに思いを語っていただきました。

また、今年25周年を迎えた人気ドラマ『相棒』、新探偵加入が話題の『探偵！ナイトスクープ』、お姉さん世代の女子３人の飾らないトークに癒される『はやく起きた朝は…』など、ご長寿チームエンタメの魅力も掘り下げています。

表紙を飾るのは寺西拓人さん×篠原大輝さん！ 大躍進中のtimeleszの最年長＆最年少“てらしの”コンビによるドラマティックなグラビアと、チームの絆を感じさせるインタビューは誌面でぜひご堪能ください！

さらにスペシャルエディション表紙には、日本バレーボール界のトップリーグ「SVリーグ」男子の初代王者・サントリーサンバーズ大阪の選手６人と、バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の大人気ユニット・VOLTACTIONの２バージョンをリリースします。豪華な３冊、お見逃しなく！（YM）