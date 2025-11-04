大谷翔平、優勝パレードで真美子さんと顔を寄せる姿公開！ 「ラブラブで嬉しい」「素敵な夫婦」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は11月4日、自身のInstagramを更新。妻・真美子さんと参加した優勝パレードの様子を公開しました。
【写真】真美子さんに顔を寄せる大谷翔平
コメントでは「英語の上達ぶりが、凄いです もはやLA人です 優勝おめでとうございます」「優勝パレードを身近に見学できた方達が羨ましい〜」「かっこいい！！！！！！！」「家族でゆっくり休んでください 素敵な夫婦」「みんなが翔平に会いに群がった」「翔平、ありがとう!!! LAはあなたを愛しています!」など称賛の声や、「うふふ ラブラブで嬉しいです けどデコピンはぁ!?」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「デコピンはぁ!?」大谷選手は「Thank you LA」とつづり、8枚の写真と2本の動画を投稿。優勝パレードの様子です。大勢のファンが盛り上がっているのが伝わってきます。2枚目の写真では、大谷選手が真美子さんに顔を寄せ、何かを指差しています。2人とも笑顔を見せており、仲の良さが伝わってきてほほ笑ましいです。
「2025 WORLD SERIES CHAMPIONS」2日には「2025 WORLD SERIES CHAMPIONS」とつづり、優勝の喜びを分かち合う自身らの姿や、愛犬・デコピンの写真を公開した大谷選手。ファンからは、祝福や称賛の声が多数寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
