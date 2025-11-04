フリーアナウンサー垣花正（53）が4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、TBS系「アッコにおまかせ！」の放送終了について言及した。

歌手でタレント和田アキ子の冠番組で、1985年に放送を開始し、今年10月で40周年を迎えた。2日の放送では、和田本人から来年3月で番組が終了することが発表された。

ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」で長年、和田とコンビを組んでいる垣花は、「ギネスにも載りましたからね。同一司会者で生放送最長という」と、その功績を称賛した。

ダブルMCの大島由香里から「垣花さんはそれこそ、アッコさんと毎週共演なさって」と思いを問われると、「何もおっしゃっていなかったので、ご本人の中では誰にも言わずに区切りをして、決断なさっていたんだと思いますけどね」と和田の心中を察した。

日曜の昼のお茶の間を彩った定番番組の終了。大島から「生活のリズムも変わられるんでしょうね」と素朴な疑問が飛ぶと、垣花は「土曜日の夜、飲むってことになったらね…」と目をパチクリさせた。

作家の岩下尚史氏は「垣花さんがお相手しないと、これだけご恩があるんだから」と、和田の飲み相手になることを提案された。すると垣花は「大至急、土曜日の夜に仕事を入れようと思っています」と答え、スタジオを笑いに包んでいた。