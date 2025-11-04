夫婦YouTuber「ポンコツらいす」のこうせいさんは11月3日、自身のInstagramを更新。「しばらくYouTubeを自粛します」と報告し、さまざまな声が寄せられています。（サムネイル画像出典：こうせいさん公式Instagramより）

年の差夫婦YouTuber「ポンコツらいす」のこうせいさんは11月3日、自身のInstagramを更新。妻・まりこさんの連れ子に対するセクハラや虐待の疑いで炎上し、批判が殺到したことを受け、活動休止することを報告しました。

【動画】炎上で活動休止になったポンコツらいす

「正直やめたほうがいい」

こうせいさんは「【活動休止】しばらくYouTubeを自粛します」とつづり、1枚の写真を投稿。妻のまりこさんとのツーショットです。2人とも神妙な面持ちをしています。また同投稿には、YouTube動画のリンクが添えられています。動画では、家族で話し合った結果、YouTubeでの活動を休止することになった旨を説明しました。

Instagramのコメント欄では「僕もYouTubeだったりインスタ楽しみにしてますが、今回の件について何とも本当の事実を知らないので、何とも言えませんが、まぁYouTubeに関しては僕は正直やめたほうがいいと思います」「色々大変みたいだけど頑張ってね　何が正しいとか間違いとかではなく家族が1番幸せな形を探してください」「仕事がなくなっちゃいませんか？」と、さまざまな声が寄せられました。

『連れ子への虐待疑惑について』

1日には『【大炎上】連れ子への虐待疑惑について話します』と題した動画を、YouTubeで公開していた同チャンネル。ネット上で寄せられた批判を読み上げながら、連れ子である娘と共に反論をしています。またその後には『警察より調査がありました』とも報告。動画の方向性を改めることは明言しつつも、「謝罪は一切しない」「何も悪いことしてないから」と話していました。

X（旧Twitter）では、過去のショート動画の切り抜きを載せ「母親(40)が子供の前で再婚相手(27)に『連れ子邪魔だった？』って笑いながら聞いてるのグロすぎる　冗談でも面白くない笑えない」など、批判の声が多数上がっています。
(文:多町野 望)