近年、海外からも人気が高まっている国産ウイスキーを観光資源として町を活性化しようと、遊佐町は31日、「ウイスキーの町」を宣言しました。



遊佐町松永裕美町長「ウイスキーの町、遊佐をここに宣言させて頂きます」



遊佐町では、2018年に酒田市の焼酎メーカーが県内第1号のウイスキー蒸留所「遊佐蒸留所」を稼働。おととし（2023年）には、同じく酒田市の日本酒メーカーが「月光川蒸留所」を立ち上げました。同じ市町村内に別々の会社のウイスキー蒸留所が複数あるのは国内ではごくわずかで町は、地元ウイスキーをテーマに観光活性化事業「ウイスキーツーリズム」を展開することにしました。

発表会では2つの蒸留所の代表が遊佐町がウイスキー作りに適している訳や目指すウイスキーへの思いを語りました。





遊佐蒸留所佐々木雅晴社長「ウイスキー作りには清冽で冷たい水が必要。仕込み水には遊佐町の水道水を使っています。わざわざ水道水を使っている。硬度が40、軟水です。非常に清冽で冷たい水が供給されています」月光川蒸留所 佐藤淳平社長「鳥海山と月光川と日本海3つが交わる風土や情景が思い描かれるようなウイスキーを目指して毎日蒸留や製造を進めている」ツアーの後は、酒田市の有名フランス料理店「nico」の太田舟二シェフが、ウイスキーに合う地元の「食」を使ったメニュー4品を披露。参加者は特産のパプリカを使ったクレームブリュレと「ニューポット」と呼ばれる熟成前の原酒を味わったり、ヒラタケとハンガリー産フォアグラのタルトにシングルモルトを組み合わせたりして、料理とウイスキーの両方を堪能していました。参加者は「ウイスキーと洋食のマリアージュ（組み合わせ）はとても合うと思うし、鳥海山の景色をいただきながらというのは本当に素晴らしかったと思う」参加者は「一市町村に2か所も蒸留所がある場所が珍しいという事なので国内外からたくさんお客様が来てくれればいいなと。」町は来年度（2026年度）、ウイスキー蒸留所と食の生産現場や観光地を巡るツアーを開発するなど、ウイスキーによる町の活性化を進める計画です。