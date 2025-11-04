モデルで女優のＫｏｋｉ，と松本若菜、お笑い芸人のみなみかわ、７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が４日、都内で行われた第４２回「ベストジーニスト２０２５」発表会に登場。同賞の協議会選出部門を受賞した。

みなみかわは、横に並んだメンバーを見て「まったく違和感ない並び。やりましたね僕。スキンヘッド芸人がベストジーニストとりました！」と受賞を大喜び。

「目隠しされてどこかに連れて行かれる仕事、格闘家に蹴られる仕事…。そんなハードな仕事にも耐えてくれる」とジーンズに信頼を寄せ、「Ｍ―１、Ｒ―１では全く結果を出せなかったが、何が何でも世に出るんだという不屈の精神。それでベストジーニスト賞とりました」と語った。

Ｋｏｋｉ，も「普段のスタイルの中で、ジーンズは大切なアイテム。いろんなコーデを楽しめる。とても光栄」とにっこり。

Ｋｏｋｉの父、木村拓哉は１９９４〜９８年に同賞の一般選出部門を連続５回受賞した永久ベストジーニストだ。親子での受賞となり、Ｋｏｋｉ，は「父が受賞した時のルックとか調べてみた。あぁやっぱりかっこいいな、似合うなと思いました」と笑顔を見せた。

みなみかわは「（Ｋｏｋｉ，に）『失礼ながらお父さん（木村拓哉）の余ってるデニムがあったらください』って言った」とおねだりしたそうで、「松本（若菜）さんにちょっと怒られた」と明かし、笑いを誘った。