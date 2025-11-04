「ミスキャンパス立命館」ファイナリスト・中村美緒さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.2中村美緒（なかむら・みお）さんのインタビュー。
学部／学年：産業社会学部／2年
出身地：広島県
誕生日：1月12日
趣味：一人カラオケ
特技：肩の関節外し
好きな食べ物：きなこ
好きな言葉（座右の銘）：みんな誰かの大切な人
最近ハマっていること：一人カラオケ
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
中村美緒という一人の人間として、何かを成し遂げたかったから。受け身な自分から、この活動を通して積極性のある自信のある自分になりたかったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
好奇心旺盛で即行動するところ。えくぼ。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
洗顔後清潔なもので顔を拭くようにして毎日パックをする。ジムに行く。
― 憧れの有名人はいますか？
反町隆史さん、武井咲さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
悲しいことが起きたり、怒りを覚えたりと感情的になった時は宇宙の動画をよく観ていました。宇宙の動画を観ると、自分の悩みなんてちっぽけかもと思えます。悩みの根本は解決してないかもしれませんが、考え方が柔軟になって、冷静に出来事を対処できるようになるのでおすすめです。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
動物関係。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、中村さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
やってみることだと思います。1歩踏み出さないと何も始まらないので、まずは小さなことでも、遠いことでも始めてその夢に近づくことが大切だと思います。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミスキャンパス立命館2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名： ミスキャンパス立命館2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票開始日：2025年07月01日12時00分
・投票終了日：2025年11月07日 23時59分
・本番日：2025年11月08日（土）
◆中村美緒（なかむら・みお）さんプロフィール
◆「ミスキャンパス立命館2025」No.2中村美緒さんにインタビュー
◆中村美緒さんが悲しみを乗り越えた方法
◆中村美緒さんの夢を叶える秘訣
◆「ミスキャンパス立命館2025」開催概要
