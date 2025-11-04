お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍（４７）が都内で４日、シリーズ新作映画「スーパーマン」のデジタル配信記念イベントに登壇。ゲストで呼ばれた理由の１つは、今年の「上半期ブレイク芸人ランキング」（オリコン調べ）で２位になったことだった。

すると長谷川は「１位はたしか『バッテリィズ』だった気がしますね。Ｍ―１（グランプリ）で２位だったのに、ブレイクランキングは１位っていうね」とチクリ。

続けて「後輩なんであんまこういう足引っ張ること言いたくないですけど、とあるオンラインでカジノがはやったおかげでアイツらも１位になった。本来ならね、二連覇したら…」と指摘した。

昨年末のＭ―１で、バッテリィズを２票差で破り優勝したのは「令和ロマン」。一昨年も優勝で、Ｍ―１史上初の二連覇を果たした。ところが今年初め、過去のオンラインカジノ賭博で、郄比良くるまが活動自粛。その後、所属事務所の吉本興業が高比良だけマネジメント契約を終了し、令和ロマンは大きく失速した。

もう１人のゲスト、日本語吹替版でスーパーマン役の声優・武内駿輔（２８）は、初対面の長谷川を「すっごい身長が高いんですね」と、その存在感に驚いた。本人は「よく言われるんですよ。会うと『デカいんですね』っていう…。相方（じろう）も大きいんスよ、だから１８０（センチ）ぐらいあるんで」

２人でお揃いのスーパーマンＴシャツを着ていたが、武内は「すごいやっぱうらやましいと思うのは、身長がある方なんで、着丈長いＴシャツもすごい似合うんですよ」指摘。「僕、なるべく足長く見せようと思って、今日ＬとＸ（Ｌ）用意していただいてたんですけど、もう無理矢理でもＭでちょっとこう…（Ｔシャツの裾を）上に上げて無理矢理着こなしてるんで…。うらやましいです」と語っていた。