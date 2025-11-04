タレントの中川翔子が４日、インスタグラムを更新。出産した双子の１か月健診を終えたことを報告した。

中川はベビーカーに乗った双子の写真とともに「双子、１カ月健診！すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！良かったーー ひとまずホッとしました良かった」と双子の１か月健診を終えた心境を吐露。「初めて抱きしめたとき ちいさくて心配だったけどグングン大きくなってる！初期から帝王切開手術からずっとお世話になってきた 産婦人科、先生から卒業と言われて 嬉しいけど寂しい気持ち！本当に病院と先生たちに感謝です」と近況を伝えた。

また「元気にぐいぐいミルク飲んでくれてありがとう まつげもはえてきた」と双子の成長をつづると「エアバギーを組み立てて、家族みんなでイメージトレーニングしてなんとか無事に行って帰って、来られた、、ちょっとかるく出かける、てレベルでなく いのちだいじに！でドキドキしながら ミルクやおむつやガーゼや総動員！でもエアバギー軽くておりたためて荷物をのせられて大活躍！まだ妊娠中は想像つかなかったけど本当に使った！と不思議なきもちになりました ふたり並びベビーカーでいると双子ですか？て声をかけていただきタクシー運転手さんからぼくも４人いて、、！などお話してくれたり」とエピソードも回想。

「ベビーカーで出かけるってこんな感じなんだなぁ、、！と 経験値を得た感じがします」とし「赤ちゃん０歳と わたしも母さん０年生 これからお散歩できたりする未来を夢みてます」と期待した。