MAZZEL・NAOYA「ほんまに怒っているところ見たことない」SKY-HI宅での“神エピソード”告白
【モデルプレス＝2025/11/04】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）・EIKI（エイキ）・HAYATO（ハヤト）が3日、テレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。NAOYAがグループのプロデューサーであるSKY-HI（スカイハイ）にまつわるエピソードを明かした。
同番組でNAOYAが「自分が人生に悩んだ時とかはSKY-HIさんが大体解決策を知っている」とSKY-HIの人柄を明かすと、女優のMEGUMIは「神なの？」とコメント。また、EIKIは「（SKY-HIは）本当にお兄ちゃんみたいな感じで接してくれるから、良い意味で距離感が全然なくて」と告白した。HAYATOは「お家とかも急に連絡しても『今だったら大丈夫だから来ていいよ』って。悩みとかがある時は社長のお家に行かせて頂いて」と話し、MEGUMIは「逆にさ、何やったら怒るんだろうね」と驚いていた。
するとNAOYAは「社長の家のめっちゃ高い服とか『えこれ欲しい』とか言ったら『あ、いいよ』って」とやりとりを明かし、MEGUMIは「何でも許すやん」とツッコミ。NAOYAは「ほんまに怒っているところ見たことない」と明言し、EIKIも「家具とかも頂きました。『シーリング（ライト）可愛い』って言ったら『あ、持ってく？』って」とSKY-HI宅でのエピソードを披露していた。（modelpress編集部）
