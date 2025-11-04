Snow Manラウール・渡辺翔太・岩本照、“男性初”けやき坂イルミネーション点灯式登場 六本木に冬の訪れ知らせる
【モデルプレス＝2025/11/04】Snow Manのラウール・渡辺翔太・岩本照が4日、東京・六本木ヒルズアリーナにて開催された「『Roppongi Hills Christmas 2025』けやき坂イルミネーション点灯式」に、“男性初”の点灯者として出席。六本木けやき坂通りを美しく染め上げた。
約400m続く六本木けやき坂通り約93万灯のLEDが彩る「けやき坂イルミネーション」。ラウールが「今年もみなさんに素敵なクリスマスが訪れますように！聖なる夜を六本木ヒルズで！」と呼びかけ、3人が息を合わせて「メリークリスマス！」と点灯台に手をかざすと、青と白のLED“SNOW＆BLUE”が一斉に点灯。400mに及ぶ六本木けやき坂通りを美しく染め上げた。
イルミネーションの感想を問われた渡辺は「お仕事の帰りの道中だったりとか日常的に冬になったら見る代表的な景色なので、その点灯式にまさか僕たちSnow Manが参加させてもらえるなんて本当に光栄でしかないです」と感謝を口に。また、六本木ヒルズ開業以来23回目の開催となる同イベント初の男性ゲストとして登場したことについて、ラウールは「（僕たちが）Snow Kingってことですもんね？」とグループ名になぞらえ回答。渡辺が「…Snow Manでよかったんじゃない？」とすかさずツッコむと、ラウールは頷きつつ「（僕たちが）ぴったりだなと思いました！」と点灯式への参加を喜んだ。
さらに、「けやき坂イルミネーションの景色が似合うメンバー」を聞かれた岩本は、悩みつつも「舘様ですかね」と宮舘涼太の名前を挙げ、「普段からイルミネーションみたいな感じのゴージャス感がすごいある方なので、より映えそうだなって。相乗効果で映えそう」と理由を語っていた。（modelpress編集部）
◆ラウール・渡辺翔太・岩本照、同イベント初登場
約400m続く六本木けやき坂通り約93万灯のLEDが彩る「けやき坂イルミネーション」。ラウールが「今年もみなさんに素敵なクリスマスが訪れますように！聖なる夜を六本木ヒルズで！」と呼びかけ、3人が息を合わせて「メリークリスマス！」と点灯台に手をかざすと、青と白のLED"SNOW＆BLUE"が一斉に点灯。400mに及ぶ六本木けやき坂通りを美しく染め上げた。
◆岩本照、イルミネーションが似合うメンバーは？
さらに、「けやき坂イルミネーションの景色が似合うメンバー」を聞かれた岩本は、悩みつつも「舘様ですかね」と宮舘涼太の名前を挙げ、「普段からイルミネーションみたいな感じのゴージャス感がすごいある方なので、より映えそうだなって。相乗効果で映えそう」と理由を語っていた。（modelpress編集部）
