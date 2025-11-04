3年ぶり“大刷新”！ スバル「新型SUV」登場！ “338馬力”の「スポーティモデル」XTも登場！ 「光る“六連星”」採用＆約570万円の「ソルテラ」米国に登場

570万円！ スバルのハイパフォーマンスSUV！

スバルの北米法人は2025年9月25日、フル電動SUV「ソルテラ」の新たな2026年モデルを発表しました。

338馬力のハイパフォーマンスSUV！

ソルテラは、トヨタと共同開発した専用プラットフォームを採用したスバル初のBEV（バッテリー式電気自動車）です。2021年に発表され、翌2022年に発売されました。

今回北米で発表された2026年モデルは、内外装デザインを刷新、いわゆるマイナーチェンジによって商品力のさらなる向上を図っています。

エクステリアではフロントマスクの印象が一変。バンパーはもちろん、ヘッドライトの光源デザインも変更されたほか、中央に配置される六連星エンブレムが発光式になり、BEVとしての先進性をさらに強めています。

ボディカラーは全6色で、うちカーボングレーとホワイトパールは、ホイールアーチモールを通常のブラックではなく、ボディ同色化。よりクリーンで、すっきりとした雰囲気に仕立てています。

インテリアはインパネとコンソールボックスを新設計。14インチの大型タッチスクリーンや2つのワイヤレス充電器、64色アンビエントライトを採用するなど、操作性と質感を高めました。

BEVとしての基本性能も大幅に向上しました。新グレード「XT」を対象に、最高出力は従来比50％増の338馬力、航続距離は25％増の288マイル（約460km）となりました。

さらに全グレード共通として、バッテリープリコンディショニングや充電制御の最適化により、バッテリーの耐久性や安定性を向上させています。

充電規格は従来のCCS（コンボ）に加え、NACS（北米チャージング標準）ポートを新たに採用します。テスラの急速充電器が利用できるようになり、10\□80％の充電時間を約30分で完了します。

グレードは「プレミアム」「リミテッド」「リミテッドXT」「ツーリングXT」「ツーリングXTレザー」の5種類を設定します。

性能向上、装備拡充を図りながらもスターティング価格は据え置きの3万8495ドル（約570万円）から。発売は今秋の予定です。