高校サッカーの全国大会に男女ともに出場することが決まった山形明正男子サッカー部と女子サッカー部が4日、学校で優勝報告を行い、全国大会への意気込みを語りました。



500人の生徒に拍手で迎えられたのは、山形明正高校男子サッカー部と女子サッカー部の選手たちです。

男子サッカー部は10月に行われた高校サッカー選手権の決勝で山形中央に2対1で勝利し、2年ぶり2度目の優勝を飾りました。

また女子サッカー部も10月に行われた県大会で優勝し、2年連続で全国大会への切符を手にしました。





女子サッカー部キャプテン 笹沼沙良さん「県大会決勝で鶴岡東高校と対戦し、勝つことができた。会場に足を運んでくださった先生方、生徒の皆さんありがとうございました」男子サッカー部キャプテン 佐々木貴彬さん「選手権県予選では2年ぶりに優勝することができた。たくさんの応援ありがとうございました。全国大会でも応援よろしくお願いします」男子サッカー部キャプテン 佐々木貴彬さん「山形県勢は初戦を中々突破できていないのでまず初戦突破するために練習に取り組んでいる。守備は粘り強く攻撃の面では自分たちらしく、何人も抜いて連動的なプレーを増やしてやっていきたい」女子サッカー部キャプテン 笹沼沙良さん「県大会では自分たちが2連覇関係なく優勝を取りに行く気持ちで頑張った。自分たちらしく笑顔を絶やさないで、どんな時でも笑って戦えるように頑張ります」男子が出場する全国高校サッカー選手権大会は12月28日に、また、女子の全国大会は12月29日に開幕します。