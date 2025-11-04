略奪したい！長い付き合いの彼女がいる男子の気を引く方法９パターン
好きになってしまった男性に、たまたま長く交際している彼女がいることもあるでしょう。そういう「落としにくい相手」の気を引く場合、どんな作戦が有効なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性158名に聞いたアンケートを参考に「略奪したい！長い付き合いの彼女がいる男子の気を引く方法」をご紹介します。
【１】夢や発言を肯定して包容力を見せつける
「優しくされると弱いんです…」（20代男性）というように、許容範囲の広さを見せつけることで、長年付き合っている彼女との差をアピールする方法です。彼女ならダメ出ししてしまいそうな「男のロマン発言」も、「ステキ！」と大袈裟なくらい褒めてあげましょう。
【２】ベタな初々しいデートでマンネリを打破する
「交際初期のドキドキ感は恋愛の一番楽しい瞬間かも」（20代男性）というように、マンネリに陥っている男性なら、花火や夜景、テーマパークなど、恋人らしいスポットでのデートに連れ出すと心が揺れるかもしれません。勝負をかけたいなら、勇気を出して誘ってみてはいかがでしょうか。
【３】ワガママを言って小悪魔的に翻弄する
「振り回されてるうちに本気になってしまいそう（苦笑）」（10代男性）というように、あえて小悪魔的な行動をとることで、相手を夢中にさせる手もあります。男性は「攻略したい」気持ちが強い生き物なので、尽くしてみてもダメそうだと思ったら、逆に強気に出てはいかがでしょうか。
【４】偶然を演出して「運命」を感じさせる
「街で思いがけず会った相手はちょっと『特別』に思えます」（20代男性）というように、偶然を「運命かも？」と考えるロマンチックな男性もいるようです。相手がよく行くカフェに通ってみたり、好きな作家の本を読んでみたりと、方法はいろいろあるので、まずはリサーチからはじめましょう。
【５】一緒に夢中になれる趣味を見つける
「彼女とはできないことができる相手は魅力的です」（10代男性）というように、熱中して時間を共有できる趣味があると、二人の距離を縮めることも簡単になるようです。スポーツであればスキンシップのチャンスも増えるので、「体を動かすのって好き？」などと探りを入れてみましょう。
【６】手料理などで幸せな結婚生活を想像させる
「胃袋をつかまれることはあると思う」（20代男性）というように、家庭的な面を前面に押し出すと、勝手に「二人の結婚生活」に思いを馳せてくれる男性もいるようです。お弁当やお菓子の差し入れなどからはじめてみてはいかがでしょうか。
【７】「彼女がいてもいい」と健気に好意を伝える
「彼女がいても好きだと言われたら、揺れてしまいそう…」（20代男性）というように、自分の思いを控えめに伝えることで、「いじらしいな」と好感を抱かせる作戦です。ただし、悪い男性は「遊びの相手」と考えることもあるので、誠実な男性限定で使える手だと肝に銘じましょう。
【８】セクシーな面を見せてドキドキさせる
「倦怠期だと『異性』を感じる人には惹かれてしまうかもしれない」（20代男性）というように、彼女に「女」を感じなくなっている男性には色気で迫るといいかもしれません。とはいえ、あまり恋愛経験のない男性や潔癖な男性は、露骨なアピールに引くことがあるので、相手のタイプを見極めたほうがよさそうです。
【９】まずは何でも話せる「一番の女友達」になる
「友情から愛情にスライドすることってあると思う」（20代男性）というように、気安い関係になることは恋愛関係に持ち込むための第一歩と言えるかもしれません。最初から彼女の座を狙っていることを表明するのではなく、友情を育んでから徐々に距離を詰めていってはいかがでしょうか。
長期間の交際で色あせたドキドキ感を見せつけるのが、彼女がいる男性を振り向かせる近道かもしれません。ただし、少なからず人間関係に亀裂が入る行為でもあるので、そこまでして手に入れたい相手なのか慎重に考える必要はあるでしょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計158名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
