実在する投資家を名乗るSNSのアカウントを通して投資を勧められた山形市の30代の女性が現金あわせて3000万円をだまし取られる被害に遭ったことが4日わかりました。



警察によりますと、ことし8月上旬、山形市の30代の女性がインターネットで資産運用について調べていたところ、実在する投資家を名乗るサイトを見つけ、表示されていた通信アプリ「LINE」のアカウントを登録しました。

その後、このアカウントを通じて、投資家を名乗る人物から自身のアシスタントだとするLINEのアカウントを教えられました。

アシスタントと名乗る人物から送られてくる説明が具体的だったことなどから、女性は指示に従えば利益を得られると信じ込み、ことし9月11日から25日までの間に4回にわたって指定された口座に現金あわせて3000万円を振り込みました。その後、女性が利益を引き出したいと伝えたところ断られたことから不審に思い、インターネットで調べたところ、同様の詐欺があることを知り、だまし取られたことに気付いたということです。

警察は「一度も会ったことのない人から現金を要求されたら詐欺を疑いすぐに相談してほしい」と呼びかけています。

