入荷は先行き不透明…アサヒへの“サイバー攻撃”がお歳暮商戦にも影響 百貨店の担当者「切り替えをお願いしている」
2025年もあと2カ月です。ジェイアール名古屋タカシマヤで11月3日、お歳暮の受付がスタートしました。
特設会場にはハムの詰め合わせや、ステーキやすき焼き用のお肉など、定番商品が並びました。レンジで温めるだけで食べられる有名レストランのお惣菜が、タカシマヤの一押しだということです。
ほかにも、アムール・デュ・ショコラでも人気の、名古屋に本店を構える「カフェタナカ」のクッキー缶などスイーツ系もあります。
客ら：
「毎年アサヒを贈っていて、もう定番になっていたから、今年贈れないのがすごくショック。代わりがないじゃないですか、困っています」
「ないから、どうしようかなと。仕方がないんじゃないかなと思うけど」
11月下旬に入荷の見込みはあるそうですが、先行きは依然不透明です。加えて、他社のビールメーカーも注文が殺到しているため、商品の供給安定を優先して主力商品に絞ったラインナップになっています。
ジェイアール名古屋タカシマヤの担当者：
「お菓子やお総菜など多数の商品を取り扱っておりますので、そういった商品への切り替えをお客さまにお願いしております」
ジェイアール名古屋タカシマヤのお歳暮特設会場は12月21日までです。