2025年もあと2カ月です。ジェイアール名古屋タカシマヤで11月3日、お歳暮の受付がスタートしました。



特設会場にはハムの詰め合わせや、ステーキやすき焼き用のお肉など、定番商品が並びました。レンジで温めるだけで食べられる有名レストランのお惣菜が、タカシマヤの一押しだということです。



ほかにも、アムール・デュ・ショコラでも人気の、名古屋に本店を構える「カフェタナカ」のクッキー缶などスイーツ系もあります。





しかし、今年のお歳暮商戦に大きな影響を与えているのが“サイバー攻撃”です。サイバー攻撃によるシステム障害の影響で、アサヒビールの商品は現在、大半が取り扱いがない状態に…。客ら：「毎年アサヒを贈っていて、もう定番になっていたから、今年贈れないのがすごくショック。代わりがないじゃないですか、困っています」「ないから、どうしようかなと。仕方がないんじゃないかなと思うけど」11月下旬に入荷の見込みはあるそうですが、先行きは依然不透明です。加えて、他社のビールメーカーも注文が殺到しているため、商品の供給安定を優先して主力商品に絞ったラインナップになっています。ジェイアール名古屋タカシマヤの担当者：「お菓子やお総菜など多数の商品を取り扱っておりますので、そういった商品への切り替えをお客さまにお願いしております」ジェイアール名古屋タカシマヤのお歳暮特設会場は12月21日までです。