『チェンソーマン』レゼの歌唱シーン映像解禁！ロシア語で歌う 原作者・藤本タツキが作詞担当
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）のレゼの歌唱シーン映像が公開された。劇中でレゼ（CV:上田麗奈）がロシア語で歌う「ジェーンは教会で眠った」の歌唱シーンで、原作者・藤本タツキが作詞、牛尾憲輔が作曲・編曲を手掛けている。
【動画】切ない…公開された『チェンソーマン』レゼの歌唱シーン映像
デンジに見せていた笑顔溢れる姿とは裏腹に、レゼの秘めていた本性が垣間見える印象的なシーンとなっており、雨音だけが響く誰もいない校舎に、感情を削ぎ落としたような彼女の歌声が、静かに響き渡る。無表情に虚空を見つめながら歌い上げるその姿と、歌詞とのギャップ、不穏な空気が漂う歌唱シーンがファンの間で話題になっていた。
また、あわせてレゼの新たな場面カットが7点解禁された。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
■『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』興収の流れ
公開初日：動員数27.2万人、興収4.2億円
公開3日間：動員数80万7000人、興収12億5100万円
公開4日間：動員数98.6万人、興収15.2億円
公開6日間：動員数135万人、興収20億円
公開10日間：動員数196万人、興収29億円
公開11日間：動員数200万人、興収30億円
公開17日間：動員数288万人、興収43億円
公開24日間：動員数355万人、興収54億円
公開31日間：動員数426万人、興収65億円
公開38日間：動員数469万人、興収71.7億円
公開42日間：動員数482万人、興収73.8億円
公開46日間：動員数521万人、興収79億円
