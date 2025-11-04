元中日監督の落合博満氏（71）が3日に放送された日本テレビの2時間特番「くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド」（後9・00）にゲスト出演。ここぞの場面で必ず本塁打を放つ無類の勝負強さを誇った自身の現役時代について明快に答え、隣に座っていた中田翔氏（36）を何度もうなずかせる場面があった。

現役時代、史上唯一となる3度の3冠王に輝いた落合氏。山のようなタイトル獲得だけではなく、通算500安打、1000安打、1500安打、2000安打と節目の安打は全て本塁打で決めている。

さらに通算1000試合出場、2000試合出場となった試合でも本塁打。

また、献身的に現役生活を支えてきた信子夫人（81）の誕生日など、ここぞの場面でもきっちり本塁打。打者としてだけではなく夫としても最高の結果を残してきた。

そんな、口下手だが実はとっても優しい落合氏。節目、節目で必ず本塁打できる秘密を聞かれると「いや、全打席ホームラン打ちにいってますからね」とサラリと口にした。

通算2371安打＆510本塁打を誇る落合氏の言葉に、通算1579安打＆309本塁打の中田氏は“分かります、分かります”とでもいうように笑顔で何度もうなずいた。

「この打席ヒットでいいっていう考えを持ったことない」と落合氏。番組MCを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）から「それが500とか1000とかにうまいことハマった感じなんですか？」と聞かれると「そうです」とこれまたあっさり。上田は「へえぇぇぇ〜」と感心しきりだった。