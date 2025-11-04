J1首位の鹿島は4日、横浜FC戦（8日、メルスタ）に向けて鹿嶋市内のクラブハウスで練習を再開した。2位・柏と勝ち点1差で残り3試合を迎える。非公開練習後に取材に応じた鬼木達監督は「どのチームも気持ち（が大事）という話をすると思う。その当たり前のことを本当に突き詰められるか。覚悟の部分ではどこよりも上でありたいし、どんな状況になっても勝ち切る、諦めないという思いでいる」と優勝争いの心構えを力説。「ここからいきなり技術が上がったり、体力が上がったりすることはないと思う。ただ頑張ること、気持ちは見せられる。そういう世界」と強調した。

つい先日、海の向こうから大きな刺激を受けた。ドジャースが連覇した米大リーグのワールドシリーズを自宅で観戦。山本由伸投手の中0日の連投に驚嘆し、「苦しいことをずっとやってきたんだろうなと勝手に想像する。それが自信となって、ああいう場面でもできるのかな」と尊敬の念を抱いた。極限状態でのマウンド姿は、シーズン最終盤を迎えたイレブンに重なる部分もある。「最後はもう根性や自信だと思う。今、選手たちがグラウンドで必死に頑張っていることが、最後に自信を与えてくれるものであってほしい」と願った指揮官。“ヨシノブ級”の底力で9年ぶりの頂点をつかみ取る。