深刻なクマ被害を受け、小泉防衛大臣は、5日以降自衛隊の部隊を県内に派遣し順次活動を開始すると発表しました。



5日、県と活動内容について正式に合意し、市町村の準備が整い次第、捕獲用のおりの運搬や設置などの任務にあたることになります。



小泉大臣は4日の記者会見で、鈴木知事から要望を受けていた自衛隊派遣について、「準備はおおむね整った」と述べました。



小泉防衛相

「あす県との間で活動内容等について合意するとともに、あす以降、支援先の市町村の準備が整い次第、秋田県から示された地域で順次活動を開始する予定です」





自衛隊は捕獲用のおりの運搬や設置などクマ対策の後方支援を担います。小泉大臣は、「自衛隊の本来の任務は国防。無制限にクマ対策を実施することはできないが、国民の命と暮らしを守ることを任務とする観点から、輸送支援を実施することにした」と説明しました。陸上自衛隊秋田駐屯地でも先週、捕獲用のおりの設置訓練が行われるなど本格的な活動に向けた準備が進められています。そして県はさきほど、5日午前中に鈴木知事と陸上自衛隊第9師団長が、クマ被害防止のための協定を締結すると発表しました。知事の要望から1週間、クマをめぐる動きが加速しています。