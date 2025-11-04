ソン・ジュンギが「これまでで一番自分に近い」役を語る　なにわ男子・大橋和也も登場する『STORY』12月号が発売

なにわ男子・大橋和也や俳優ソン・ジュンギらが登場する『STORY』12月号（光文社）が10月31日に発売された。

【写真】「超絶男子図鑑」に大橋和也が登場

仕事復帰や部署異動、子どもの受験、体の揺らぎ……。日々いろんなことを抱えながら、今年も頑張った自分へ。年末のイベントラッシュは好きなファッションに身を包んで、1年をご機嫌に締めくくることを提案する『STORY』12月号。

誌面ではミニ丈×ロングブーツで忘年ランチ、背中見せトップス×ひとくせインナーで高級寿司屋、ヒール×グレータイツで夜時間。普段は少し気が引けるが本当は着てみたいアイテムを、品よく素敵に着こなすアイディアなどが掲載される。

別冊付録は「私が『ブレイク！』する’26年のジュエリー＆ウォッチ図鑑」。人気占い師・真木あかりさん監修の運気を味方につける「ハッピージュエリー」などが紹介される。

今号では韓国を代表するトップスター、ソン・ジュンギが登場。2016年以降、初の恋愛ドラマへの挑戦に際し「これまでで一番自分に近い」と感じた過去作の役柄や、防腐剤美貌とも呼ばれる美肌の秘訣、そして新たなステージに踏み出す胸の内まで語られる。

特集「超絶男子図鑑」には大橋和也が登場。グループを明るく引っ張るムードメーカーでありながら、俳優としても活躍の幅を広げる大橋。バラエティで見せる天真爛漫な笑顔の奥にある、素顔や想いに迫る。

