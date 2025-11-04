11月3日、東京ドームにて『MUSIC EXPO LIVE 2025』が開催された。

（関連：【画像あり】『MUSIC EXPO LIVE 2025』ライブ写真）

『MUSIC EXPO』は、世界を舞台に活躍するアーティストを特集する音楽番組として2023年にスタートした。3年目となる今年は、音楽イベントという形で初開催。山里亮太（南海キャンディーズ）が司会を務め、BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVEという、2025年の音楽シーンを牽引するアジア発のアーティスト12組が集結し、4万人の観客を魅了した一夜の模様をレポートする。

■KAWAII LAB.、KiiiKiii、BE:FIRST×ENHYPEN、HANA…この日限りのステージ

イベントのトップバッターを飾ったのは、アソビシステム所属のアイドルグループ4組によるプロジェクト・KAWAII LAB.。CUTIE STREETが「かわいいだけじゃだめですか？」、SWEET STEADYが「YAKIMOCHI」、CANDY TUNEが「倍倍FIGHT!」、FRUITS ZIPPERが「かがみ」と1曲ずつ披露した後、全員で「わたしの一番かわいいところ」（FRUITS ZIPPER）を明るく歌い上げた。4組の貴重なコラボステージも相まって、カラフルで華やかな幕開けとなった。

今年デビューした韓国発の5人組グループ・KiiiKiiiは、「DANCING ALONE」でライブをスタート。ポップなシンセサウンドに乗せて、軽やかなダンスを繰り広げながら笑顔を振りまいていく。爽やかな雰囲気から一転、「BTG」では鋭いラップから柔らかな歌声まで響かせると、デビュー曲の「I DO ME」へ。ドリーミーな楽曲とともに彼女たちのキュートな魅力が発揮されたステージは、唯一無二の輝きを放っていた。

イベントでは、出演アーティストによるスペシャルコラボレーションも実現。1つめのコラボステージは、BE:FIRSTとENHYPENだ。今回は「Masterplan」（BE:FIRST）と「Bite Me」（ENHYPEN）の2曲を披露。ENHYPENのNI-KI、BE:FIRSTのSOTAは、それぞれ互いの振り付けに苦戦したという趣旨のコメントをしていたが、両グループともダンススキルの高さを存分に引き出し合い、ここでしか見られない圧巻のステージを作り上げていた。

今年8月にデビューしたCORTISは、作詞・作曲・振り付けもすべて自らこなす実力派グループ。デビュー曲「What You Want」のイントロが鳴り響くと、東京ドームは大きな歓声に包まれた。躍動感のあるパフォーマンスで会場を盛り上げると、ミディアムナンバー「JoyRide」では5人それぞれが美しい歌声を響かせる。「GO!」、「FaSHioN」では力強いマイクリレーを見せ、日本での初パフォーマンスを東京ドームに刻んだ。

4EVEは、タイのサバイバルオーディション番組『Girl Group Star』から2020年に結成された7人組グループ。今や“T-POP”を代表するアーティストである彼女たちのステージは、「Keep a Secret」で幕を開けた。体のラインを活かしたしなやかなダンスが美しい。「Situationship」をポップに届けると、扇子を使ったパフォーマンスが印象的な「Hot 2 Hot」へ。女性が憧れる女性を意味する“ガールクラッシュ”をコンセプトに掲げる彼女たちらしい、クールかつ艶やかな魅力が詰まったステージだった。

今年4月にデビューしたガールズグループ・HANAも、東京ドームに立つのは今回が初めて。グループが誕生したオーディション番組の課題曲でもあった「Drop」での気迫に満ちたパフォーマンスからも、今日のステージに込められた彼女たちの気合が伝わってきた。10月にリリースされた新曲「My Body」、観客のシンガロングも彩りを添えたラブソング「Blue Jeans」に続き、デビュー曲の「ROSE」へ。“どんな困難にも屈せずに力強く生きる”というメッセージを、全身全霊のパフォーマンスをもって届けた。

「東京ドームは大切な場所」だと語ったENHYPEN。「Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]」、「Fatal Trouble」、「No Doubt [Japanese Ver.]」の一体感のあるパフォーマンスの後、スタンドマイクで歌い上げられたのは「BLOSSOM」だ。ENHYPENが初めて東京ドームで単独ライブを行った際に、ファンがサプライズで彼らに歌った楽曲。あの日と同じ場所で、今度は7人からファンへ愛のメッセージが届けられた。そこから続いたのは、今年夏のスタジアムツアーで初披露された日本オリジナル曲「Shine On Me」。美しい星空が広がるなかで優しい歌声を響かせると、「Sweet Venom」「Brought The Heat Back」の人気曲を立て続けに披露して会場を盛り上げた。

■BE:FIRST、KAWAII LAB.×KiiiKiiiコラボ、TXT、Number_iの注目ステージ

イベント当日、デビュー4周年を迎えたBE:FIRST。8月にリリースされたR&Bチューン「Secret Garden」でライブをスタートさせると、「Mainstream」、「Milli-Billi」、「Boom Boom Back」での渾身のパフォーマンスで観客を魅了させた。SHUNTOが「音楽が大好きなあなたに贈ります」と告げて始まった「夢中」では、一転してハートフルな雰囲気に。メンバーは広いステージを端から端まで移動しながら、観客一人ひとりに真摯に歌い届けていく。ラストは、The Jackson 5のリメイクカバー「I Want You Back」をにぎやかに披露し、会場をひとつに。多種多様なアーティストとそのファンが集まる本公演で、大勢の人が音楽を通して繋がれることを、彼らのステージがたしかに証明していた。

スペシャルコラボレーション2つめは、KAWAII LAB.とKiiiKiii。日韓コラボということで、K-POPとJ-POPの名曲をそれぞれ披露するという。最初に届けられたのは、「TT -Japanese ver.-」（TWICE）。前半はKAWAII LAB.所属のメンバーが中心に踊り、後半からKiiiKiiiも合流してパフォーマンス。続いて、KiiiKiiiがスタンドマイクを操るパフォーマンスで魅了させたのは「ヘビーローテーション」（AKB48）。終盤には再びKAWAII LAB.のメンバーもステージに登場し、コラボステージを締めくくった。

TOMORROW X TOGETHERは、10月にリリースされた日本3rdアルバム『Starkissed』の収録曲を中心にライブを展開。「Upside Down Kiss」をスタイリッシュに届けると、「Beautiful Strangers [Japanese Ver.]」では浮遊感のあるサウンドに乗せて儚い歌声を響かせる。ステージを移動しながら一人ひとりに向けて歌われた「Where Do You Go?」は、彼らの優しい歌声と背中を押すような歌詞も相まって心に沁みわたった。「5時53分の空で見つけた君と僕[Japanese Ver.]」、「きっとずっと (Kitto Zutto)を経て、衣装チェンジを兼ねたMCでは、BEOMGYUが昨年の『MUSIC EXPO』出演時に覚えたという「電話に出んわ」のダジャレを披露する一幕も。会場を和ませた後は、一転して「Can't Stop」でのキレキレのパフォーマンスで魅了した。

デビュー曲の「GOAT」でライブをスタートさせたNumber_iは、〈GOAT〉のフレーズにあわせて揺れる無数のペンライトが、彼らがイベントのトリを飾るのに相応しい存在であることを物語っていた。ダンサーを従えて披露された「FUJI」、「INZM」、「SQUARE_ONE」の後、3人のみでサブステージで歌われたのは「Numbers」。メンバーそれぞれを映し出すリリックと三者三様のラップが、3人の個性を鮮やかに際立たせていた。ピンク色に染まったステージで届けられた「未確認領域」では、観客による「Number_i」のコールも彩りを添える。「今日が楽しかったっていう人、put your hands up！」という平野紫耀の煽りから「i-mode」をラストに歌唱し、約20分にわたるステージを駆け抜けた。

豪華アーティストが集結した一夜限りの祭典は、これからも、アジア発の音楽カルチャーが世界へと広がっていくことを願わずにはいられないものだった。当日のライブの模様は、12月12日22時30分から23時28分にNHK総合にてオンエア。さらに12月20日23時30分から25時29分にはその拡大版がNHK BSP4Kで、2026年1月3日24時から25時59分にはNHK BSにて放送される。

（文＝かなざわまゆ）