教壇に立ち自撮りショット

コラムニストやDJ、作家など幅広く活躍するジェーン・スーがXを更新。母校に帰った様子を投稿し話題になっている。

「母校フェリス女学院大学での講演会でした！」とし「きてくださった在校生、卒業生、応募してきてくださったみなさん、呼んでくださった学校関係者のみなさん、運営に携わってくれた在校生と卒業生のみなさん、ありがとうございました！」と感謝を述べると同時に「久しぶりの緑園都市、懐かしさが込み上げてきました。楽しかった」と思いをつづった。

ジェーン・スーは出身校であるフェリス女学院大学で「女性と自立とこれからのことーフェリスを卒業したあとのロードマップ」をテーマに講演会を行った。 SNSでは「とても聴きやすく気付きがありました」「スーさんが先輩であるというだけで人生の心強さが違う！」「やせたね」「フェリス卒感ある！」「表層的な"っぽさ"は気にしすぎず、自由に生きてこう！って思ってます」「女性の生き方についても納得」「なんかカッコいい」などのコメントが寄せられている。