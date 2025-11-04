USJ、24年間愛された人気レストランの営業を終了 「思い出をありがとう」「泣いてしまう」ファン感謝
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、11月3日（月・祝）に、2001年の開園時からある大人気レストラン「フィネガンズ・バー＆グリル」の営業を終了。本パークはXやInstagramに感謝をつづり、営業の様子やファンからの声をまとめた動画も公開した。
【動画】ファンが泣いた、「フィネガンズ・バー＆グリル」からのお礼動画
■ファンから感謝と思い出集まる
惜しまれつつも営業終了した「フィネガンズ・バー＆グリル」は、ニューヨーク・エリアに位置するフルサービスタイプのレストラン。アイリッシュ・パブのムードが漂うレストランで、長いグラスに注がれるハーフヤードのビールや、玉ねぎを揚げた「オニオンブロッサム」などが名物として愛されてきた。
また『バイオハザード』や『SPY×FAMILY』などゲームやアニメとのコラボレーションメニューも提供。食器にまでこだわりを感じる、ハイクオリティーなメニューが楽しめた。
そんな「フィネガンズ・バー＆グリル」の営業終了が突如発表されたのは、今年の6月。そしてついに当日を迎え、2001年から2025年までの約24年間の歴史に幕を閉じた。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはSNSを通じて「24年間、長きに渡ってご愛顧いただき本当にありがとうございました」とファンに感謝。
併せて公開された動画には、お別れ用に飾り付けられた店内や、クルーの作業の様子、SNSでのファンからの感謝の声、クルーからの最後のあいさつなどが収められている。
同投稿には、「思い出をありがとう」「大好きなお店でした」「一生の想い出です」「クリスマスに利用させていただきました」「毎回必ず食べるオニオンブロッサムが最高でした！」「泣いてまう」「忘れません」など、ファンからの感謝の声と各々の思い出が寄せられている。
引用：「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」Instagram（＠universal_studios_japan）
