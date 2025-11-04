J1アビスパ福岡は8日、アウェーで東京Vと対戦する。司令塔のMF見木友哉（27）にとっては昨季所属した古巣との一戦。5月31日のホーム対戦時は故障で出場できなかったこともあり「とても楽しみ。成長した姿をピッチ上で表現したい」と意気込んだ。

見木は昨季東京Vで背番号「10」を背負い、6位躍進に貢献。今季加入した福岡でもチームトップの6ゴールをマークしている。前節10月26日の湘南戦でもPKを決めて1―0の勝利に貢献し、攻撃の要として欠かせない存在だ。

福岡は勝ち点44の12位、東京Vは同42の14位でともにJ1残留を決めている。堅守をベースに少ない好機をものにする相手について、見木は「ハードワークを大事にするチーム。相手の守備の堅さをどうこじ開けるか。先制点が大事」とポイントを挙げた。

シーズンは残り3試合。福岡は現在10位以内でのフィニッシュを目標に掲げている。見木は「（残り3試合を）3連勝して終わりたい。そのための1試合目が東京V戦。特に攻撃面でハードワークに負けないように」と力を込めた。（伊藤瀬里加）